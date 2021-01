Vanaf morgen mag Greta Thunberg trouwen en stemmen

’s Werelds bekendste milieuactiviste, Greta Thunberg, is geen kind meer. Op 3 januari 2021 bereikt zij een belangrijke mijlpaal in haar eigen leven: ze wordt achttien.

Die mijlpaal schept ook extra verantwoordelijkheid. Sinds haar opkomst, in 2015, kon zij zich erop beroepen dat het niet aan kinderen is om de aarde te behoeden voor een klimaatramp. ,,Daar ben ik te jong voor. Wij kinderen zouden dit niet moeten doen’’, aldus jonge Zweedse tiener. Maar van ophouden wil ze op haar achttiende niet weten. ,,Daar is deze milieucrisis veel te belangrijk voor’’, zei Thunberg onlangs tegenover de krant Svenska Dagbladet.

Verkiezingen

Het bereiken van de 18-jarige leeftijd door ’s werelds bekendste activiste heeft ook voordelen: zij mag alleen autorijden, trouwen en haar stem uitbrengen bij verkiezingen. Dat laatste vindt Thunberg uiterst belangrijk. ,,Iedere verkiezing is een verkiezing voor het klimaat’’, zei de activiste in reactie op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zelf kan ze volgend jaar voor het eerst naar de stembus, bij de verkiezingen voor een nieuw Zweeds parlement.

Volledig scherm Augustus 2018. Greta Thunberg haalt de wereldpers met haar staking bij het Zweedse parlement voor een beter milieu. © BBC/BRF/Anders Hellberg

Staking

Greta Thunbergs naam ging in 2018 heel de wereld over met haar beweging SS4C, ‘School Strike for Climate’. Ze ging zelf eerst twee weken in staking op de stoep van het Zweedse parlement, om haar eis van het terugdringen van broeikasgassen kracht bij te zetten. Daarna gaf zij het voorbeeld om elke vrijdag in staking te gaan, onder het motto ‘Vrijdagen voor de toekomst’. ,,Ik was toen nog zo jong, en zo naïef’’, zei ze vorig jaar over haarzelf in de documentaire I Am Greta.

Quote Hoe durven jullie! Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden Greta Thunberg

‘Hoe durven jullie!'

In september 2019 leidde zij het grootste wereldprotest tegen de klimaatcrisis ooit. In 161 landen gingen meer dan vier miljoen mensen de straat op. Een dag later sprak zij de Klimaattop toe van de Verenigde Naties.

In niet mis te verstane woorden riep zij wereldleiders tot de orde. ,,Ik zou hier niet moeten staan. Ik zou op school moeten zijn aan de andere kant van de oceaan’’, zei Thunberg, in tranen geroerd. ,,Nu komen jullie allemaal naar me toe voor hoop. Hoe durven jullie! Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden’’, aldus de jonge klimaatactiviste. ,,We staan aan het begin van een massaal uitsterven en het enige wat jullie doen is praten over geld en sprookjes van eeuwige economische groei. Hoe durven jullie!’’ Ze werd beloond met de uitverkiezing tot ‘persoon van het jaar’ door het weekblad Time. Onder het kopje ‘De macht van de jeugd’.

Volledig scherm Omringd door veiligheidsbeambten van de Verenigde Naties arriveert Greta Thunberg voor haar toespraak bij de internationale klimaatconferentie COP25 waar zij de wereldleiders de wacht aanzegt. Foto EPA/JUAN CARLOS HIDALGO) © EPA

Asperger

Dat ze lijdt aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme waarbij altijd sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie, ziet Greta Thunberg als een voordeel. ,,Anders zijn is een cadeau. Als ik geen Asperger had, zou ik niet zo’n gepassioneerde activiste zijn geworden. Asperger zorgt voor supermacht’’, aldus Thunberg. ,,Het geeft ook een goed gevoel. Als je iets betekenisvols doet, krijg je het gevoel dat je er zelf ook toedoet.’’

‘Pippi Langkous'

Haar pleidooi maakt veel indruk. Onder jongeren, onder ouderen, onder wie kanselier Angela Merkel, paus Franciscus en ook haar beroemde landgenoot Björn Ulvaeus, een van de vier leden van ABBA. Hij vergelijkt Greta Thuberg met ‘een trotse Pippi Langkous’.

Haar rechtlijnigheid en onvoorwaardelijke eerlijkheid roepen echter ook verzet op. Om te beginnen bij wereldleiders als Donald Trump, Jair Bolsonaro en Vladimir Poetin die de spot met haar dreven. ,,Dat vind ik juist geweldig. Die reacties onderstrepen dat ik iets goeds doe. Als je door dit soort mensen wordt aangevallen dat ben je goed bezig’’, aldus Greta Thunberg. ,,Het laat zien hoe wanhopig ze zijn.’’ Ook op sociale media zijn de reacties verschillend. De een draagt haar op handen, noemt haar een held, de ander drijft de spot met haar. Door zich bijvoorbeeld te richten op haar priemende, dwingende ogen die alleen maar angst zouden willen zaaien, ogen waarin kwaad zou schuilen.

Quote Toen ik begon dacht ik dat niemand er zich echt zorgen over maakte. Ik heb bewezen dat dat niet zo is. Veel mensen, vooral jongeren, maken zich zorgen over het klimaat, over hun toekomst en dat is bemoedi­gend Greta Thunberg

Optimist

Sinds de herfst zit Greta Thunberg, die kandidaat werd gesteld voor de Nobelprijs voor de Vrede, weer in de schoolbanken. ,,Ik heb een hoop gemist. Het is goed weer op school te zijn, terug te vallen op routine. Daar ben ik ook als ieder ander’’, zegt de activiste. Van een leven in de anonimiteit kan echter geen sprake meer zijn, zolang ze haar strijd voor een beter klimaat zal voorzetten. Dat zal ook nodig zijn, want in haar ogen is er nog onvoldoende bereikt. Bovendien wordt de klimaatcrisis al bijna een jaar overschaduwd door de coronacrisis. Toch noemt zij zichzelf een optimist. ,,Toen ik begon dacht ik dat niemand er zich echt zorgen over maakte. Ik heb bewezen dat dat niet zo is. Veel mensen, vooral jongeren, maken zich zorgen over het klimaat, over hun toekomst en dat is bemoedigend.’’

