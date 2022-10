Van uitgelaten sfeer tot spookstad: inwoners Kiev zetten zich schrap voor meer aanvallen

Slava Ratynski beschrijft telefonisch de situatie in hartje Kiev. De Oekraïense persfotograaf loopt door uitgestorven straten, hij ziet uitgebrande auto's en de enorme krater van een raket die neerkwam in het Sjevtsjenko Park, een van zijn favoriete plekjes in de stad. Dan valt hij stil. Het enige geluid aan de andere kant van de lijn zijn de sirenes van de hulpdiensten. Dan herpakt Slava zich. ,,Sorry, ik loop zojuist langs een bushalte, in de buurt van het centraal station. Op straat ligt het lichaam van vrouw. Zij stond vanochtend waarschijnlijk op de bus te wachten toen ze werd geraakt.’’

Groot contrast met dag eerder

Het contrast met gisteren kan volgens de fotograaf niet groter. ,,Zondag was het prachtig weer in Kiev, iedereen genoot van de Indian summer. De parken zaten vol, net als de terrassen. De sfeer was uitgelaten, mensen spraken vol trots over de aanslag op de Krimbrug, afgelopen zaterdag. Voor het stadhuis was het dringen geblazen om selfies te maken bij de enorme postzegel die aan dit gebouw is gehangen waarop de ontploffing van de Krimbrug is afgebeeld.’’

Een dag later zaaien raketten dood en verderf in de Oekraïense hoofdstad. ,,We wisten dat de Russen wraak gingen nemen. Het is voor het eerst dat het hart van Kiev is geraakt. Nu ik door de straten loop, zie je dat ze vooral infrastructuur zoals wegen hebben geraakt. Op het moment dat de aanvallen begonnen, iets voor 8.00 uur, was het spitstijd. De wegen stonden vol met mensen op weg naar hun werk. Hét moment om de meeste slachtoffers te maken. Ik noem het typisch Russische stijl’’, aldus een cynische Ratynski.

Alles gesloten

Omdat hij persfotograaf is, kan hij het getroffen gebied in. ,,Kiev is vandaag een spookstad. Ik zie alleen hulpdiensten en militairen op straat. Kantoren, winkels, restaurants, alles is gesloten. Inwoners zijn vanochtend naar de schuilkelders gegaan. En ook de metrostations dienen, net als tijdens de eerste weken van de oorlog, als belangrijke schuilplaatsen. Mijn vrouw en ik hadden net ons ontbijt achter de kiezen, toen het luchtalarm afging. Dat gebeurt hier wel vaker, daar reageren we bijna niet meer op. Maar deze keer was het dus menens, een paar minuten na het luchtalarm hoorden we de eerste explosies.’’

Slava Ratynski verwacht nog meer Russische aanvallen op zijn stad. ,,De Russen proberen alles te raken wat ze raken kunnen. In Kiev was de laatste maanden weinig te merken van de oorlog, maar dat gevoel is in één keer weggevaagd.’’

