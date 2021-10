Van Turkse zakenman en filantroop tot ‘terrorist’: een portret van Osman Kavala (64)

De 64-jarige Osman Kavala is al jaren een van de belangrijkste aanhangers van het maatschappelijke middenveld in Turkije. Zijn vader verdiende een vermogen in de tabakshandel en richtte een conglomeraat op (multinationaal bedrijf met meerdere divisies die verschillende producten maken, red.). Zoon Osman, die in het Britse Manchester studeerde, nam het bedrijf in 1982 over maar trok zich na verloop van tijd terug uit de operationele zaken en werd fulltime filantroop.