Van timide first lady tot strijdlustig boegbeeld: presidentsvrouw Zelenska is rolmodel van formaat

Dat OIena Zelenska wel raad met woorden weet, blijkt maar weer eens uit haar Instagrampost die deze week de wereldpers haalt. Daarin noemt Zelenska de Russische invasie onomwonden ‘een massamoord op Oekraïense burgers’. Eerder looft de presidentsvrouw, die als belangrijk Russisch doelwit ergens bij Kiev is ondergedoken, op Instagram al de moedige Oekraïense vrouwen in de gebombardeerde steden en bezweert ze in strijdlustige woorden dat haar land nooit en te nimmer zal capituleren. ,,We zijn het leger, het leger zijn wij, en kinderen, geboren in schuilkelders, zullen ooit weer in dat vredige land leven dat ze zelf verdedigden.”