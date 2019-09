Van moord verdachte weduwe Cohen toont zich strijdbaar en vilein bij begrafenis echtgenoot

VIDEO Trump laakt Democrati­sche ‘hetze’ bij VN

19:07 De Amerikaanse President Donald Trump heeft de Democratische beschuldigingen over eventuele ongepaste druk op de president van Oekraïne vlak voor zijn rede voor de Verenigde Naties ‘belachelijk’ genoemd. Het is volgens hem een nieuwe heksenjacht, nadat de ‘heksenjachten’ van de Democraten over Russische contacten in 2016 van mensen rond Trump of die over de recessie op niets zijn uitgelopen.