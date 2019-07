Van moord verdachte Canadese tieners mogelijk gespot bij vuilstortplaats, klopjacht gaat door

Ook intensieve zoekacties met drones en speurhonden van de politie blijven vooralsnog zonder resultaat. De klopjacht in Canada op twee van drie moorden verdachte tieners is de tweede week ingegaan en heeft inmiddels de aandacht van de wereldmedia.

McLeod en Schmegelsky komen uit de westelijke provincie British Columbia. De oud-schoolkameraden worden verdacht van drievoudige moord, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. McLeod en Schmegelsky werkten in een Walmart-winkel in Port Alberni maar vertrokken 12 juli plotseling in een pick-up richting het noorden. Aan familie vertelden ze dat ze daar een baantje gingen zoeken.

Hun auto werd 19 juli uitgebrand gevonden, vlakbij de plaats waar het lichaam van de vermoorde botanicus Leonard Dyck (64) lag. Dat was enkele dagen na de vondst van de vermoorde Australische toerist, Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), ook langs een weg in het noorden van British Columbia. Het spoor leidde naar McLeod en Schmegelsky.

Volledig scherm Een ijsbeer gefotografeerd door de Canadese politie, tijdens de klopjacht op Kam McLeod (19) and Bryer Schmegelsky (18). © REUTERS

Indianen

Tientallen journalisten zijn neergestreken in het afgelegen Gillam in het noorden van Manitoba. Daar werd vorige week een andere uitgebrande auto gevonden die door de tieners zou zijn gebruikt. Op nog eens 90 kilometer van Gillam, in de geïsoleerde indianennederzetting York Landing zouden McLeod en Schmegelsky, twee lange en magere jongens, zijn gesignaleerd door vrijwilligers van de Bear Clan Patrol.

Die laatste club is een indiaanse burgermilitie, ooit opgericht door indianen vanwege groot wantrouwen in de Canadese politie. De Berenclan patrouilleert zelf omdat de politie in afgelegen gebieden tekort zou hebben geschoten in het oplossen van verdwijningen. Elke avond laat de organisatie vrijwilligers (men heeft 1600 leden) rond indiaanse dorpen patrouilleren.

Afgelopen weekeinde werden zo twee magere en lange mannen op de lokale vuilstortplaats gespot, mogelijk op zoek naar eten. Hun signalement kwam overeen met dat van McLeod en Schmegelsky. De politie heeft mensen in de regio gevraagd voor hun eigen veiligheid binnen te blijven. Volgens bewoners van York Landing is het moeilijk zoeken in de dichte en dichte bossen en oneindige moerassen. Het gehucht is alleen per vliegtuig bereikbaar en in de zomer is er een veerboot uit Gillam (2 uur varen). Een spoorlijn naar de bewoonde wereld raast op een afstand van 25 kilometer langs het dorp.

Volledig scherm De politie onderzoekt ook honderden verlaten huisjes en schuren. © Royal Canadian Mounted Police

Roman