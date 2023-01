Van Dyck-schilderij stond ‘vol vogelpoep’ in schuur, nu voor miljoenen geveild

Een in een schuur gevonden, verwaarloosd kunstwerk van de Vlaamse schilder Anthony van Dyck is in New York geveild voor 3,1 miljoen dollar. De man die het aan de achterkant met vogelpoep besmeurde schilderij jaren geleden ontdekte, had het voor 600 euro gekocht.

Veilinghuis Sotheby's meldt nu het veelvoudige bedrag - omgerekend 2,85 miljoen euro - waarvoor de Van Dyck van eigenaar is verwisseld. Het stuk is een studie die Van Dyck maakte voor zijn schilderij St Jerome, dat in het bezit is van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Het werk beeldt een naakte oudere man af die op een kruk zit. Het is een van de slechts twee grote studies die Van Dyck maakte van levende modellen. Het is waarschijnlijk geschilderd tussen 1615 en 1618, toen Van Dyck nog een jonge kunstenaar was die samenwerkte met Peter Paul Rubens in Antwerpen.

Vogelpoep

De studie is pas onlangs geïdentificeerd als een werk van Van Dyck, aldus Sotheby’s. Het kunstwerk werd eind vorige eeuw ontdekt in de schuur van een boerderij in het plaatsje Kinderhook, in de Amerikaanse staat New York. Volgens de overlevering zat de achterkant van het kunstwerk vol vogelpoep.

De man die het vond, Albert Roberts, was een gepassioneerd verzamelaar van ‘verloren’ stukken, aldus het veilinghuis. Hij kocht het in slechte staat verkerende schilderij voor slechts 600 dollar. Niet lang daarna noemde een kunsthistorica de studie in een artikel een ‘verrassend goed bewaard gebleven’ werk van Van Dyck.

Het schilderij is verkocht nadat het door de nalatenschap van Roberts aan Sotheby’s was aangeboden. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Albert B. Roberts Foundation Inc, die volgens het veilinghuis financiële steun verleent aan kunstenaars en goede doelen. In dezelfde veilingsessie werden ook werken van Agnolo Bronzino, Titiaan en Melchior de Hondecoeter verkocht.