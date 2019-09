'Van brug gegooide' baby overleden, man (22) in kroeg opgepakt: ‘Iedereen huilde’

In het Engelse Radcliffe is vandaag een 22-jarige man opgepakt die verdacht wordt van moord op een baby. Volgens verschillende Britse media zou hij het kind van een brug hebben gegooid. Vervolgens liep hij een kroeg binnen, waar hij later werd gearresteerd.

Het slachtoffertje van bijna twaalf maanden werd vanmiddag rond 16.30 uur in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde nadat hij was gered uit de rivier Irwell in Radcliffe, een stad in het Engelse graafschap Greater Manchester. Het kind overleed later op de avond.

‘Ongelooflijk tragisch’

Het trieste incident leidde tot een enorme operatie door hulpdiensten. Onderzoek moet nog duidelijk maken hoe de baby, een jongetje, precies in het water terecht is gekomen, maar onder andere de BBC meldt dat er aanwijzingen zijn dat de verdachte het kind in het water zou hebben gegooid.

Om dit vast te stellen, is de politie van Greater Manchester met een groot team bij de Blackburn Streetbrug in het stadscentrum aanwezig voor onderzoek. ,,Dit is een ongelooflijk tragisch incident dat heeft geleid tot het overlijden van een baby”, meldt een detective van de politie. ,,We doen er alles aan om de familie te ondersteunen in deze vreselijke tijd. Ik weet zeker dat dit verlies de hele gemeenschap raakt.”

‘Het is schokkend’

Inwoner Enzo Cabuderra, die in een nabijgelegen restaurant werkt, reageert geschokt tegenover een verslaggever van de Britse omroep. ,,Ik heb zelf kleinkinderen. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat iemand in staat is zoiets te doen, het is gewoon schokkend.”

Voor omwonenden was het in eerste instantie niet duidelijk dat er een kind in het water dreef. ,,Het was een heel klein kind in de rivier, ik dacht eerst dat het een pop was”, schrijft Teddy Barrow, die even verderop woont, op Facebook. Een ander vult aan dat ‘iedereen huilde’ toen het kindje uit het water werd gehaald.

Kroeg

Het gebied rondom de brug was lange tijd afgezet voor de forensische recherche. Een nabijgelegen pub, waar de man werd opgepakt, was ook gesloten voor onderzoek.