Van 32 tot 64 procent: grote vaccinatiekloof tussen Democratische en Republikeinse staten VS

In de Verenigde Staten is er een grote vaccinatiekloof ontstaan tussen Democratisch en Republikeins gezinde staten. In staten die vorig jaar voor president Joe Biden stemden, is gemiddeld al 52 procent van de bevolking minstens deels gevaccineerd. In de staten die naar Donald Trump gingen, is dat nog maar 40 procent.

De vaccinaties in de VS staan sinds april in alle staten open voor alle inwoners boven de 18 jaar. 47 procent van de bevolking heeft nu ten minste één prik gehad, 38 procent is volledig gevaccineerd, maar het dagelijkse vaccinatieritme daalt nu al bijna een maand. Elke dag worden er ongeveer 1,95 miljoen prikken gezet, tegenover 3,38 miljoen per dag midden april. Sinds deze week mogen in een aantal staten bovendien ook kinderen vanaf 12 jaar gevaccineerd worden.

Als de cijfers per staat naast elkaar gelegd worden, blijkt er wel een opvallende kloof tussen de regio's onderling: in staten waar Joe Biden in november vorig jaar de meeste stemmen haalde, zoals in het noordoosten, is al een veel groter deel van de bevolking gevaccineerd dan in de staten waar Donald Trump het haalde.

In de ‘Biden-staten’ is gemiddeld 52 procent gevaccineerd, in de ‘Trump-staten’ 40 procent. Uitschieters in beide richtingen zijn Vermont in het noordoosten waar al 64 procent van de inwoners een eerste prik kreeg, en Mississippi in het zuiden. Daar is nog maar exact de helft of 32 procent gevaccineerd.

De resultaten komen overeen met verschillende peilingen onder de bevolking waarbij eveneens een kloof tussen Democraten en Republikeinen is waargenomen. Tot 43 procent van de Republikeinse kiezers staan weigerachtig tegenover vaccinatie, tegenover maximaal 5 procent bij de Democraten.

Alle Democratische Congresleden gevaccineerd

Ook onder verkozen politici is de kloof merkbaar: alle Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben zich al laten vaccineren tegen het coronavirus. Bij de Republikeinen is dat nog maar net iets meer dan de helft, al hebben velen geweigerd de vraag te beantwoorden, blijkt uit een rondvraag van CNN.

Van de 212 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden zijn er nog maar 95 zeker gevaccineerd, onder de 50 senatoren zijn er wel al 46 die zich lieten inenten. Samen maakt dat 141 op 262 of 54 procent. Maar 112 Congresleden weigerden op de vraag van CNN in te gaan. Bij de Democraten daarentegen zijn alle 219 Huisleden en alle 50 senatoren volledig gevaccineerd, zo lieten ze weten.

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil voorlopig de mondmaskerverplichting in de gebouwen op het Capitool niet opheffen zolang niet alle leden en werknemers volledig gevaccineerd zijn. Donderdag beslisten de Amerikaanse gezondheidsdiensten dat mensen die volledig gevaccineerd zijn geen mondmasker meer hoeven te dragen of afstand meer hoeven te houden.

Slechts enkele Republikeinen gaven expliciet toe dat ze niet gevaccineerd wilden worden. ,,De klinische proeven hebben geen enkel voordeel aangetoond voor wie eerder besmet is geweest”, aldus een lid van het Huis dat al een corona-infectie op liep. De meeste andere Republikeinen weigerden een antwoord te geven op grond van privacy.