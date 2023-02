Valse start voor Chinees vredesplan door mogelijke wapenleveringen aan Rusland

1 jaar oorlog De oorlog door de ogen van Russen: ‘Alle ideeën die ik had over beschaving zijn verwoest’

Tussen al het nieuws over geweld in Oekraïne lees je er weinig over, maar ook in Rusland worstelen mensen met de oorlog. Ze geloofden niet dat Poetin het buurland zou binnenvallen, zijn er depressief van, zien hun beschaving verdwijnen, hopen op betere tijden, maar ze blijven. Want vertrekken zien ze als verraad.