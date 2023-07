Vakantiedrama in Frankrijk: Nederlanders van 25 en 35 jaar verdronken na kano-ongeluk

Berlijnse ‘leeuwin’ blijkt vooral vegetariër en dus geen roofkat

Enkele dagen hield een mogelijke leeuwin de Duitse hoofdstad Berlijn en omstreken in haar greep. Nu is er bewijs dat er heel waarschijnlijk helemaal geen roofkat was. Na onderzoek van uitwerpselen blijkt dat het beest, dat onduidelijk op beeld werd vastgelegd, voornamelijk planten at. Dat lijkt op een everzwijn. Ook een gevonden haar wijst niet op een leeuwin.