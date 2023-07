Vakantiedrama in Frankrijk: Nederlanders van 25 en 33 jaar verdronken na kano-ongeluk

De groep kanoënde Nederlanders kwam rond 14.00 uur in de problemen in een draaikolk op een plek in het kanaal waar een wateraanzuigleiding loopt. Het stuk van het kanaal waar het ongeluk gebeurde, tussen Mathaux en Blaincourt-sur-Aube, wordt als gevaarlijk beschouwd.

Het eerste slachtoffer werd snel uit het water gered en kreeg een hartstilstand. Pogingen hem te reanimeren waren niet succesvol. De tweede man werd later teruggevonden en bleek ook overleden. Een kind van ongeveer 8 jaar oud raakte in shock en werd samen met een andere Nederlander naar het ziekenhuis gebracht.

Zwagers uit Alblasserwaard

De regionale nieuwssite Het Kontakt spreekt in haar berichtgeving over twee zwagers uit de Alblasserwaard; een uit Brandwijk en een uit Nieuw-Lekkerland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt donderdag dat de slachtoffers twee Nederlandse mannen van 25 en 33 jaar uit Zuid-Holland zijn, over de precieze woonplaats doet zij geen uitspraken. ,,We verlenen consulaire bijstand aan de naasten in deze moeilijke tijd’’, laat een woordvoerder weten.