Vakantie in Colombia eindigt in drama: twee Nederlanders sterven kort na elkaar

Oekraïners Tatiana, Dima, Anastasiia, Michael en Andre over halfjaar oorlog: ‘We gaan winnen’

Kort nadat de Russische tanks in februari hun land binnenrolden, sprak deze site met de Oekraïense Tatiana, Dima, Anastasiia, Michael en Andre. Hoe is het een halfjaar later met ze? ,,Ooit zal ons land weer een veilige plek zijn.”

21 augustus