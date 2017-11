Vader zat met kinderen en in stukken gesneden lijk moeder in opslagbox

De stank die uit een opslagruimte in Kansas City kwam leidde agenten eind oktober naar het ontzielde lichaam van Jessica Monteiro Rey. De vrouw werd in stukken teruggevonden in een koelbox. Haar man, de dakloze Justin Rey (35), verbleef met hun vier dagen oude baby en een tweejarig kind in dezelfde ruimte.

Hoewel Rey pogingen heeft gedaan om zich van de stoffelijke resten te ontdoen, wordt hij niet aangeklaagd voor haar dood, bleek vandaag tijdens de rechtszaak in de Amerikaanse staat Missouri. Wel wordt hem het in gevaar brengen van zijn kinderen en onthouden van zorg aan een minderjarige verweten. Tijdens de rechtszitting vandaag werd hij de zaal uitgezet nadat hij schreeuwend uitviel tegen de autoriteiten. Rey is inmiddels op borgtocht, ter hoogte van een miljoen dollar, vrijgelaten.

Opslagruimte

Volgens de aanklacht checkten Rey, zijn zwangere vrouw en tweejarige kind in september in bij een hotel in Kansas City. Op 23 oktober belde Rey, met een gemaakte vrouwenstem, naar de receptie en checkte uit. Videobeelden van het hotel tonen hoe de man een kinderwagen en een rode koelbox, met daarop een zwarte plastic zak, door de hotelgangen duwt. Het kind loopt op de beelden naast hem.

De politie kwam af op de melding van een man die Rey en zijn kinderen een lift had gegeven naar de opslagruimte van U-Haul. Rey vertelde de man dat hij, en de kinderen, eerder in de garagebox hadden geslapen. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse en ontfermde zich over de kinderen. Volgens de aanklacht tegen Rey droeg de baby geen warme kleding en had het kindje een ooginfectie.



Koelbox