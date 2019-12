Vader wil kerstversiering ophangen, maar stort van dak en sterft voor ogen van tienerzoon

Vrouw reanimeer­de Harley (12) na ‘horroron­ge­luk’: ‘Ziek als ik aan de pijn denk die zijn moeder zal voelen’

15:48 De bestuurder die maandag nabij Londen een groepje jonge scholieren met hoge snelheid omver reed, is een bekende van de politie. Dat schrijven Britse tabloids op basis van gesprekken met ouders van de scholieren en buren van de verdachte. Eén van de ouders, de 48-jarige Sonia Lard, was in de buurt toen het ongeval gebeurde en ging over tot reanimatie van de 12-jarige Harley Watson, die later kwam te overlijden.