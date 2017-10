Vader van schutter Las Vegas was psychopatische bankovervaller

De ontsnapte Paddock kwam naar San Fransisco, waar hij in juni een andere bank beroofde en zich uiteindelijk in Oregon vestigde. Hij paste zijn uiterlijk aan, door zijn hoofd kaal te scheren en een sik te laten staan. Ook veranderde hij zijn naam in Bruce Werner Ericksen.



In Oregons peelde Paddock poker met vrienden en opende hij het eerste bingocentrum van de staat. Daar kwam ook zijn bijnaam ‘Bingo Bruce’ vandaan. Over zijn verleden sprak hij nooit. Niet over zijn familie, niet hoe hij in Oregon terecht kwam of over zijn leven als bankovervaller.



Een opstootje buiten het bingocentrum, waar de politie aan te pas moest komen, leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in 1978. Een jaar later werd hij weer vrijgelaten. Hij keerde terug naar de bingoscene en opende een hal die door een kerk werd gesponsord. Ook toen lukte het hem niet uit de problemen te blijven. . In verband met fraude belandde hij bijna weer in de gevangenis. Hij kocht zich er dit keer er voor 623.000 dollar uit.



In 1998 overleed Paddock.