Vader van Jesse (5) die overleed in spoortunnel Antwerpen: ‘Hij was dol op treinen’

Dreun voor Democraten: Amerikaans Hoogge­rechts­hof laat nieuwe kieskaart Alabama intact

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft een verzoek van de staat Alabama om de nieuwe indeling van de zeven kiesdistricten, die volgens een lagere rechtbank zwarte Amerikanen benadeelde, in stand te houden ingewilligd. Dat wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de Republikeinse partij, die in Alabama aan de macht is en die in november genoeg zetels hoopt te winnen om de meerderheid in het Huis der Afgevaardigden over te nemen van de Democraten.

8 februari