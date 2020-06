Vader ontvoerde 13-jarige jongen zat samen met de verdachte in de gevangenis

Met de inmiddels vrijgelaten jongen zelf zou het momenteel, gezien de omstandigheden, nog altijd opvallend goed gaan. Eerder zei advocaat Delbrouck al dat de tiener het verbazingwekkend goed doet. De jongen werd na zijn vrijlating en thuiskomst een eerste keer kort verhoord door gespecialiseerde agenten. Aan hen zou hij hebben verteld dat hij zo goed als altijd alleen opgesloten zat in een kamer. Als hij naar het toilet moest of de kidnappers iets anders wilde vragen, moest hij op de deur kloppen. De tijd doodde hij voornamelijk met tv kijken en wachten, wachten, wachten, zoals hij het zelf omschrijft.



De jongen verklaarde verder dat hij tijdens de 42 dagen durende gijzeling minstens twee keer werd vervoerd. Volgens hem gebeurde dat ‘gewoon’ op de achterbank van een auto en dus niet in de kofferruimte, zoals vaak in de films. Al is ‘gewoon’ natuurlijk een understatement. De jongen zegt dat hij denkt dat er telkens meerdere mannen bij hem in de auto zaten omdat hij minstens twee mannen hoorde praten met elkaar. Meestal spraken ze Nederlands. Zien kon hij ze nooit. Bij zo'n verplaatsing, of als er een ontvoerder in de kamer bij hem kwam, moest de jongen altijd eerst een stoffen brilletje opzetten. ,,Eentje zoals mensen dragen om te slapen in het vliegtuig.’’ Ze zouden hem ook hebben gezegd dat zijn ouders moésten betalen of dat hij het niet zou overleven. De jongen besefte dus maar al te goed wat er aan het gebeuren was. De daders zouden hem meteen ook duidelijk hebben gemaakt dat hij geen eisen te stellen had.