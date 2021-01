Vader Maikel (28) moet opnieuw verlies verwerken: ‘Die vuurpijl was eerbetoon aan zijn overleden moeder’

,,Bij mijn vrouw werd begin februari kanker vastgesteld”, vertelt Patrick. ,,Er volgde een zware behandeling met chemo en een transplantatie. Eind augustus ben ik nog met haar op controle geweest. Alles was in orde, de kankercellen waren verdwenen. Vier dagen later heb ik haar op een zondag naar de spoedafdeling moeten brengen. Daar is ze overleden aan een longinfectie...”



De twee thuiswonende zonen Maikel en Jordi konden het verlies van hun moeder moeilijk verwerken. Daarom wilde Maikel op oudejaarsavond toch enkele vuurpijlen afschieten, ter nagedachtenis aan zijn moeder. Dat deed hij al enkele jaren in de nacht van oud naar nieuw: een uitgebreid vuurwerkspektakel waar vele mensen van genoten, en zijn moeder het meest. Elk jaar keek zij uit naar oudejaarsavond.



Vader Patrick: ,,Ik had gevraagd geen vuurwerk af te steken. Er was tenslotte een algemeen vuurwerkverbod. Maar Maikel wilde toch. Geen show van een half uur zoals hij andere jaren verzorgde maar enkele knallen die hooguit een paar minuten zouden duren. Het was fout, ik weet het wel, maar Maikel deed het met een mooie bedoeling: een eerbetoon aan zijn moeder.”