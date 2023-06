Vader en zoon misbruiken overheidsgeld: vorstelijk uit eten en loon van 100.000 euro voor schoondochter

Vrienden starten inzamelac­tie na gezinsdra­ma in Lommel: ‘Dani (7) en Levi (4) waren alles voor haar, haar hele wereld’

Het overlijden van de Lommelse broertjes Dani (7) en Levi (4) enkele weken geleden liet niemand onberoerd. Zelfs vreemden legden knuffels en bloemen neer, of lieten een boodschap achter in het rouwregister van de stad. Om mama Nikie een kans te geven om op haar eigen tempo om te gaan met het verlies, organiseren haar vrienden nu een inzamelactie. “Geld kan niet goedmaken wat hier is gebeurd, maar het geeft haar wel tijd om te rouwen.”