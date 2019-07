Vader en zoon gearresteerd voor namaken van Ferrari's en Lamborghini's

Onduidelijk is nog hoeveel nepauto's er in de fabriek zijn geproduceerd. Om daar achter te komen is de complete administratie in beslag genomen. Ook zal worden gezocht naar de kopers van de ‘Ferrari’s’ en ‘Lamborghini's’. De politie kwam de illegale praktijken op het spoor na tips van echte dealers die namaakwagens in hun garages kregen voor onderhoud. Ferrari en Lamborghini hebben vervolgens aangedrongen op een onderzoek naar de herkomst van de neppers.



Het is zeker niet de eerste keer dat de bolides zijn nagemaakt. Recent werd bekend dat een vader en zoon uit Amerika met behulp van drie 3D-printers een Lamborghini Aventador aan het nabouwen zijn. Die exclusieve sportwagen kost, afhankelijk van de uitvoering, in het echt tussen de 300.000 en 565.000 euro, maar de twee zeggen de bolide te kunnen bouwen voor een slordige 20.000 euro: vijftien keer goedkoper dan het voordeligste origineel.



Hoewel hun creatie straks lijkt op de Aventador, zit er geen Lamborghini-motor onder de motorkap. ,,Te duur! De motor is in werkelijkheid een LS1 V8 die we uit een 16 jaar oude Chevrolet Corvette hebben gesleuteld. Wel hebben we twee turboversterkers toegevoegd vanwege het lekkere, brommende geluidseffect dat daarmee ontstaat.”



Wanneer hun namaakbolide voltooid is, weten vader en zoon nog niet. Ze zijn niet strafbaar, omdat ze overduidelijk en in de openbaarheid een namaakauto aan het maken zijn. Daarnaast gebruiken ze ook nog originele onderdelen zoals ramen en scharnieren.