Vader die twee kinderen vermoordde, gaat zelf niet naar hun begrafenis: ‘Niet gevraagd uit respect voor familie’

Chris V. (44) verscheen dinsdagmorgen voor de eerste keer voor de raadkamer in Brugge. En dat nadat hij vorige week woensdag zijn twee kinderen Maud (8) en Ona (5) om het leven bracht. Dat zijn aanhouding daar met een maand verlengd werd, mag geen verrassing zijn. Hij sprak tijdens de zitting - die achter gesloten deuren plaatsvond - nog eens zijn spijt uit. ,,Wij hebben ons niet verzet”, zegt zijn advocaat Frederiek Wauters. ,,Uit respect voor de familie en vanwege de ernst van de feiten.”

Die feiten vonden woensdagmiddag plaats bij hem thuis in de Sijslostraat in Waardamme. Hij haalde zijn twee dochters op school af en bracht hen niet veel later om het leven. De kinderen werden verstikt. Eentje in het woonhuis, het andere in het vakantiehuis dat hun ouders nog samen uitbaatten.

Scheiden

Chris V. en de moeder van de kinderen stonden wel op scheiden. Volgens zijn verklaringen kwam dat voor hem behoorlijk plots. Hij mocht de kinderen nog op woensdag en zaterdag zien. De maandag voor de feiten was er een zitting in de familierechtbank waarbij hij ijverde om een week-weekregeling te bekomen. Maar daar ging zijn ex-partner niet mee akkoord. Tegenover de politie verklaarde V. dat dat voor hem de trigger voor de feiten was.

Bij zijn tweede verhoor, bij de onderzoeksrechter, stelde hij dat enigszins bij. Toen verklaarde hij namelijk dat hij ook voor die zitting bij de familierechtbank al met het idee rondliep. En er zelfs al mee het internet afspeurde. Al wil zijn advocaat die verklaring niet meteen bevestigen.

Volgens meester Wauters is zijn cliënt wel volledig gebroken. ,,Net zoals iedereen in zijn situatie zou zijn”, klinkt het. ,,Hij zit in de gevangenis ook in een speciaal regime, want hij kampt met suïcidale gedachten. Daarom wordt hij dag en nacht om het kwartier gecontroleerd.”

En nog opmerkelijk: V. vroeg niet om vrijdag naar de begrafenis van zijn dochters te gaan. Hij zou nochtans aan de onderzoeksrechter kunnen vragen om de gevangenis daarvoor even te mogen verlaten. Maar die vraag stelt hij dus niet. ,,Dat is nu niet aan de orde. Simpelweg uit respect voor de familie”, aldus zijn advocaat.