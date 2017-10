Vader biedt nabestaanden 1,2 miljoen, nadat dochter vijf mensen doodreed

Op de beelden is de impact van het ongeluk in het Oekraïense Kharkiv goed te zien. Alyona Zaitseva rijdt met een enorme snelheid door rood, waarna ze door een andere auto in de flank wordt gegrepen. Haar Lexus wordt weggeslingerd en ramt elf voetgangers van het voetpad. Vijf mensen komen om, onder wie een meisje van 15.



Zaitseva werd opgepakt en riskeert nu een gevangenisstraf van tien jaar. Ze verscheen huilend in de rechtbank. De rechter weigerde een borgsom in te stellen.