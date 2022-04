Vader (61) die echtgenote vermoordde en dochter neerschoot na 27 jaar opgepakt in VS

Een Colombiaanse moordenaar is na een vlucht van 27 jaar opgepakt in de Verenigde Staten. Het gaat om de 61-jarige Usma Acosta, een man die in 1996 was veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en het neerschieten van zijn dochter. Acosta vluchtte en bleef al die jaren spoorloos, tot nu.

De 61-jarige Acosta schoot in 1994 zijn vrouw Laura Rose Agudelo dood na een ruzie in hun woning in Colombia. Vervolgens schoot hij ook zijn eigen dochter neer, nadat zij het leven van haar moeder probeerde te redden. De jonge vrouw raakte zwaargewond, maar overleefde. Acosta ontvluchtte na het gezinsdrama het land en bleef sindsdien uit de handen van de autoriteiten.

In 1996 veroordeelde de rechtbank in Medellin hem tot een gevangenisstraf van 45 jaar wegens moord, poging tot moord en illegaal bezit van een vuurwapen. Zijn straf werd later verlaagd naar 28 jaar op basis van nieuwe richtlijnen in het Colombiaanse strafrecht. De regering van Colombia vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit zodat Acosta zijn straf uit kon zitten. De zoektocht van de autoriteiten bleef jarenlang zonder resultaat.

Koelbloedige moordenaar

In de zomer van 2020 kreeg de FBI in het Amerikaanse Boston een tip dat Acosta mogelijk in de omgeving van Boston zou verblijven. Dit bleek te kloppen en agenten besloten de Colombiaan te achtervolgen tot aan zijn huis in Belmont. Daar werd hij afgelopen woensdag aangehouden toen hij op weg was naar zijn werk in het nabijgelegen Waltham. ,,Hij moet berecht worden voor wat hij heeft gedaan, en de arrestatie van vandaag zorgt ervoor dat hij dat zal doen”, zegt rechercheur Joseph Bonavolonta van de FBI Boston Division in een verklaring.

Acosta is volgens de FBI een ‘koelbloedige moordenaar’. Hij wist de Verenigde Staten binnen te komen door een nieuwe identiteit aan te maken, zodat hij buiten het vizier van de autoriteiten kon blijven. Onder zijn nieuwe naam Carlos Alberto Rendon trouwde hij in 1998 met een Amerikaans staatsburger en verkreeg hij een legale, permanente verblijfsstatus.

In 2020 moest Rendon echter een nieuwe aanvraag indienen bij de US Citizenship and Immigration Services. Als onderdeel van die aanvraag moest hij een Colombiaanse geboorteakte en vingerafdrukken inleveren. De FBI vergeleek de vingerafdrukken van Rendon met die van Usma Acosta, die werden verstrekt door de Colombiaanse nationale politie, en stelde vast dat ze exact overeenkwamen.

Geen bedreiging meer

De Colombiaanse moordenaar is na zijn arrestatie overgedragen aan de Amerikaanse immigratie- en douanedienst. Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor een immigratierechter. Het is onduidelijk of Acosta een advocaat heeft aangenomen.

,,De arrestatie van vandaag heeft ervoor gezorgd dat deze gevaarlijke en veroordeelde moordenaar berecht zal worden voor zijn misdaden”, zegt Todd Lyons van de plaatselijke autoriteiten. ,,Acosta zal niet langer een bedreiging vormen dankzij de onvermoeibare inspanningen van een uitstekend team van wetshandhavers in zowel de Verenigde Staten als Colombia.”

