Vaccinlokkertjes in VS worden steeds lucratiever: van biertje tot loterijprijs van 1 miljoen

EU: Later dit jaar solide groei, vaccinatie­cam­pag­nes beginnen vruchten af te werpen

12 mei Europa mag later dit jaar rekenen op een solide groei van 4,2 procent. In de loop van volgend jaar loopt dat op tot 4,4 procent. Dat zegt Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni in zijn gebruikelijke lentevooruitzicht.