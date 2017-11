Uur van de waarheid voor ex-piloot Julio Poch

De rechtbank begint omstreeks 19 uur Nederlandse tijd met het bespreken van de bewijsmiddelen in het megaproces ESMA. De vonnissen tegen de 54 verdachten - de overige elf zijn inmiddels overleden - worden op zijn vroegst vier uur later verwacht. De rechtbank zal voor elke beklaagde enkele minuten de tijd nemen.



Vrijwel de gehele familie Poch is aanwezig: echtgenote Grethe, zoon Andy, dochter Mariana en schoonzus Patricia. Ze mijden de pers op advies van Poch en zijn advocaten. Een aantal familieleden van de verdachten zit ook in de rechtszaal. Binnen- en buitenlandse pers is massaal aanwezig om de uitspraak in de rechtszaak bij te wonen.



Voor het gerechtsgebouw in Buenos Aires is een groot beeldscherm geplaatst waarop nabestaanden van de 789 slachtoffers de zaak kunnen volgen. Er staan honderden mensen onder wie ook betogers met borden en spandoeken met daarop de tekst: Juicio y castigo a los genocidas (berechting en bestraffing voor de genociden).