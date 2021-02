United Airlines houdt toestellen Boeing 777 aan de grond na brand in motor, FAA gelast inspectie

Video Vliegtuig verliest onderdelen boven woonwijken bij Denver

21 februari Delen van een vliegtuig zijn neergestort in verschillende woonwijken, niet ver van de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado. Het toestel, een Boeing 777-200 met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, is volgens de politie veilig geland op Denver International Airport. Er zou niemand gewond zijn geraakt.