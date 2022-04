Uniek Nederlands schilderij uit Gouden Eeuw ontdekt in Australië

Bij restauratiewerkzaamheden op een historisch landgoed in Australië is een bijzonder Nederlands schilderij uit de Gouden Eeuw ontdekt. Het werk is van kunstschilder Gerrit Willemsz Heda. De waarde wordt geschat op maximaal 3,4 miljoen euro (5 miljoen Australische dollar).

Het olieverfschilderij uit de zeventiende eeuw behoort tot de collectie van de Woodford Academy, een koloniaal landgoed in Blue Mountains (New South Wales), meldt de Britse krant The Guardian. Bij de restauratie ontdekten deskundigen van de National Trust of Australia, de nationale beheerder van historisch erfgoed, dat ze met een uniek kunstwerk te maken hadden.

Het schilderij met de titel ‘Stilleven’ toont een bourgondisch tafereel van een royaal gedekte tafel, dat typerend is voor de Nederlandse Gouden Eeuw. Op basis van de handtekening blijkt dat het vervaardigd is door kunstschilder Gerrit Willemz Heda (1625). Sommige deskundigen denken dat hij dat samen met zijn beroemde vader en meesterschilder Willem Claesz Heda, wiens werken doorgaans miljoenen waard zijn, gemaakt heeft.

Voor Gerrit Willemsz Heda was zijn vader zijn leermeester. Beiden schilderden voornamelijk stillevens die vaak fruit en ‘ontbijtjes’. Hun werken lijken erg op elkaar.

Eén op een miljoen

,,Om een ​​authentiek 17e-eeuws schilderij te vinden bij de National Trust was meer dan opwindend”, zei collectiemanager Rebecca Pinchin. ,,Het vinden van de handtekening van de kunstenaar voelde als een kans van één op een miljoen. Dit is een opmerkelijk ontdekkingsverhaal dat ons op een reis van een aantal jaar heeft gestuurd, waarbij we het werk door advies van experts en door technologie hebben weten te verifiëren.‘’

De National Trust vermoedt dat de succesvolle zakenman Alfred Fairfax het schilderij naar Woodford heeft gebracht. Hij is de neef van James Fairfax, oprichter van de krant Sydney Morning Herald. Fairfax kocht het gebouw in 1868. Kunst verzamelen was in die tijd een populair tijdverdrijf voor de rijken en Nederlandse werken van ‘oude meesters’ waren in de mode.

Het schilderij wordt in mei tentoongesteld tijdens een festival over het Australische erfgoed in het dorpje Woodford.