UNHCR: Wereldwijd 71 miljoen mensen op de vlucht, meer dan ooit

Berenwelp­je gedood omdat het te aardig reageerde op mensen

18 juni Rangers in het Scoggins Valley Park in de Amerikaanse staat Oregon hebben daar een nog jonge beer doodgeschoten, omdat het roofdier zich te vriendelijk gedroeg als er mensen in de buurt waren. Volgens de autoriteiten werd de schattig ogende berenwelp bijna dagelijks door parkbezoekers getrakteerd op eten terwijl het voederen van dieren ten strengste verboden is. De ‘makke’ beer was daarnaast een geliefd onderwerp voor selfies.