Unesco wil Great Barrier Reef stempel ‘in gevaar’ geven, Australië noemt dat politieke bemoeienis

Vaccindis­cri­mi­na­tie in New York: met AstraZene­ca kom je er niet (altijd) in

20 juni Wie is ingeënt met het AstraZeneca-vaccin, kan in de Amerikaanse staat New York voorlopig een stuk minder ontspannen genieten van de heropening van het sociale leven. Het vaccin is door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA nog niet goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat mensen die geprikt zijn met AstraZeneca bij diverse evenementen in de staat geweigerd worden.