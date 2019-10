Uitkomst onderzoek: brandweer Londen schoot ernstig tekort bij brand in woontoren Grenfell

VIDEO Indiase peuter die dagenlang in diepe put zat, dood gevonden

8:25 De 2-jarige peuter die vorige week in een put was gevallen in het zuiden van India is dood teruggevonden. De autoriteiten van de deelstaat Tamil-Nadu lieten dinsdag weten dat het lichaam van Sujith Wilson in een staat van ontbinding is aangetroffen, meldt de BBC.