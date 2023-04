Uitbraak Cholera in ruim twintig landen, miljoenen kinderen bedreigd

UNICEF vraagt aandacht voor de uitbraken van cholera wereldwijd. Op dit moment hebben 23 landen officieel een cholera-uitbraak geconstateerd. Met name in oostelijk en zuidelijk Afrika stijgt het aantal infecties op dit moment rap, aldus UNICEF.

In elf landen in dat gebied ziet de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties een bedreiging van cholera voor 28 miljoen mensen, onder wie 14,2 miljoen kinderen. In de eerste week van maart dit jaar waren er, gerekend vanaf dat de uitbraken begonnen, ruim 93.000 choleragevallen en zijn meer dan 2000 doden geregistreerd in Malawi, Somalië, Mozambique, Kenia, Ethiopië, Zambia, Zuid-Soedan, Burundi, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Cholera wordt veroorzaakt door Vibrio cholerae. Die bacterie komt voor in oppervlaktewater en kan worden overgedragen door het drinken ervan of het eten van besmet voedsel. Ook wie in aanraking komt met de ontlasting van iemand die besmet is, kan cholera oplopen.

Ernstige uitdroging

De patiënt moet plotseling veel braken en heeft waterige ontlasting. Dit kan tot ernstige uitdroging en daarmee de dood leiden. Schoon drinkwater evenals schone wc’s zijn belangrijk om de verspreiding van cholera tegen te gaan en voor wie eenmaal besmet is, is een vlotte behandeling noodzakelijk.

In principe is een infectie bij een kind goed te behandelen, maar in bijvoorbeeld Mozambique en Malawi zijn volgens UNICEF als gevolg van orkaan Freddie de gezondheidsdiensten slechter toegankelijk. Daardoor neemt daar het risico op ernstige ziekte en overlijden onder kinderen toe.

,,De infectieziekte vormt een ernstig risico voor de kinderen in deze landen die al in kwetsbare omstandigheden leven”, zegt Lieke van de Wiel, adjunct-regiodirecteur voor UNICEF in het gebied. ,,Cholera is de zoveelste last voor kinderen die al kampen met crisis zoals voedselschaarste, verwoeste huizen door overstromingen en waterschaarste of juist overlast.”

Waterzuiveringstabletten

UNICEF probeert op verschillende manieren om cholera te bestrijden. Zo worden in getroffen gebieden waterzuiveringstabletten uitgedeeld, evenals middelen die uitdroging kunnen tegengaan en ook antibiotica. In het noordwesten van Syrië is de hulporganisatie na de hevige aardbevingen daar begonnen met een vaccinatiecampagne.