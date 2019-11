Uber-topman zwaar onder vuur: ‘Moord op Khashoggi was vergissing, maar wij maken ook vergissingen’

Het interview ging onder meer over Saudi-Arabië, een van de belangrijkste geldschieters van Uber, en de gruwelmoord op de kritische Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die verdween vorig jaar toen hij naar de Saudische ambassade in Istanboel was gestapt. Later bleek dat Khashoggi, ook journalist bij The Washington Post, in het consulaat was gefolterd en vermoord. Hij zou zijn onthoofd en zijn lichaam zou in stukken zijn gesneden. Het lijk werd nooit teruggevonden.



Khosrowshahi noemde de moord weliswaar een ‘ernstige vergissing’, maar voegde eraan toe: ,,Wij hebben ook vergissingen gemaakt. Met zelfrijdende auto's. Daar zijn we mee gestopt en we zijn het aan het herstellen. Mensen maken fouten, het betekent niet dat ze nooit kunnen worden vergeven. Ze nemen het serieus.’’