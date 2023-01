Uber moet van Franse rechter miljoenen betalen aan chauffeurs

Uber is in Frankrijk veroordeeld tot betaling van zo’n 17 miljoen euro aan schadevergoeding en gederfde salarissen aan een groep chauffeurs die vond dat ze als werknemers hadden moeten worden behandeld in plaats van als zelfstandigen. De advocaat van de 139 chauffeurs die de zaak aanspanden, spreekt van een ‘vrij historische beslissing’ maar Uber wil beroep aantekenen.

De rechtbank verwees in het vonnis naar een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie uit 2020. Dat oordeelde toen dat Uber-chauffeurs beschouwd moeten worden als werknemers. Volgens de rechter betekent dit onder meer dat Uber werkgerelateerde kosten voor zijn chauffeurs op zich zou moeten nemen zoals de aanschaf van een auto en brandstof. Ook zou de onderneming, die in totaal zo’n 30.000 chauffeurs telt in Frankrijk, overuren moeten vergoeden.

Uber heeft in tal van landen te maken met soortgelijke rechtszaken. Ook in Nederland is de onderneming in een langdurige juridische strijd verwikkeld over de vraag of chauffeurs die voor het bedrijf rijden als werknemers moeten worden gezien.

In september 2021 bepaalde de rechtbank in Amsterdam in een door vakbond FNV aangespannen zaak dat dit wel zo is en dat Uber zich daarom ook aan de cao moet houden. Maar Uber ging in hoger beroep en hoeft de uitspraak nog niet te volgen totdat die verdere rechtsgang is afgehandeld.

Modern werkgeversgezag

De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat er sprake is van ‘modern werkgeversgezag’ van Uber en concludeert dat het bedrijf ‘slechts op papier’ is overeengekomen dat de chauffeurs als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Zo wijzen verschillende functies van de app die Uber gebruikt om chauffeurs in contact te brengen met klanten op een werknemersrelatie. Een chauffeur mag bijvoorbeeld maar een paar ritten weigeren voordat hij door het systeem wordt uitgelogd.

Ook is Uber bij klachten van klanten de partij die eenzijdig beslist over de oplossing. Het bedrijf kan onder meer besluiten de overeengekomen ritprijs aan te passen.

Europees Parlement

Het Europees Parlement is eveneens van mening dat platforms als taxidienstenleverancier Uber (en ook bezorgers van maaltijden en pakjes als Deliveroo en Amazon) hun chauffeurs moeten behandelen als gewone werknemers. Dat betekent dat ze recht hebben op pensioen, een ziektewet- en arbeidsongevallenverzekering, stelde een ruime meerderheid drie dagen na het vonnis in Amsterdam.

De resolutie van het Parlement – aangenomen met 524 stemmen voor, 39 tegen en 124 onthoudingen – was een aanmoediging aan de Europese Commissie om eind 2021 wettelijk vast te leggen dat platformwerkers ‘gewone’ werknemers zijn, tenzij ze dat zelf niet willen of het platform het tegendeel bewijst.