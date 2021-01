Twitter draagt president-account over aan Biden, maar wel zonder de miljoenen volgers

Wereldlei­ders in juni tijdens G7-top bijeen in Britse badplaats in Cornwall

17 januari De Britse premier Boris Johnson ontvangt in juni de wereldleiders van de G7, de club van zeven landen met een van de grootste economieën in de wereld. De driedaagse top wordt van 11 tot 13 juni gehouden in de Engelse badplaats Carbis Bay in Cornwall, in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië. Dat heeft de Britse regering zaterdagavond laten weten.