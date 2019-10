Twintig nieuwe manen ontdekt rond planeet Saturnus

De ontdekking is gisteren bekendgemaakt door het Carnegie Instituut voor Wetenschap in de Verenigde Staten. De twintig nieuwe manen zijn allemaal zo’n 5 kilometer in doorsnee. Saturnus zelf heeft een straal van 58.232 kilometer. Ter vergelijking: de aarde - de derde planeet vanaf de zon - heeft een doorsnee van 12.756 kilometer. Saturnus is daarmee ruim 4,5 keer groter dan de aarde.



Twee van de twintig nieuwe manen staan redelijk dicht bij Saturnus. Ze doen ongeveer twee jaar over een rondje rond de planeet. De andere manen hebben meer dan drie jaar nodig voor een complete omloop. Een ervan is de verste maan van Saturnus die ooit is ontdekt.



Mogelijk maakten sommige nieuw ontdekte manen deel uit van drie grotere hemellichamen die in stukken uiteen zijn gevallen en zijn ‘gevangen’ door de zwaartekracht of andere energievelden van en rond Saturnus. Deze grotere objecten zijn waarschijnlijk verpletterd door botsingen tussen verschillende manen of externe objecten zoals passerende kometen of asteroïden. Hoe dan ook kunnen de manen, zo verwachten de experts, iets meer vertellen over het verleden van Saturnus en de directe omgeving.



De nieuw ontdekte manen hebben nog geen naam. Daarvoor vragen de onderzoekers het publiek om hulp. Ze moeten te maken hebben met Noordse, Gallische of Inuit-mythes, net als andere manen van Saturnus. Jupiter en Saturnus hebben verreweg de meeste manen in ons zonnestelsel. Uranus heeft er 27, Neptunus veertien, Mars twee en de aarde één.



De twintig manen zijn ontdekt met behulp van de gigantische Subaru-telescoop op Maunakea (Hawaï).