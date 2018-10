Twintig doden door ongeluk met limousine in Amerika

Bulgaarse journalis­te Marinova verkracht en vermoord

19:21 De Bulgaarse tv-journaliste Viktoria Marinova (30) is dood aangetroffen op een afgelegen plek aan de Donau in de buurt van haar woonplaats Roese. De politie zei vandaag in de lokale media dat ze is verkracht en op brute wijze vermoord.