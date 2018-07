Tweehonderd olifanten verhuizen in Afrika

Het is een van de zwaarste verhuizingen ooit. Tweehonderd Zuid-Afrikaanse olifanten worden 1500 kilometer verplaatst van het Venetia Limpopo-natuurreservaat, in het noorden van Zuid-Afrika, naar een park in het hart van Mozambique.

De hele operatie zal enige tijd in beslag nemen. In juli en augustus worden de eerste zestig dieren over de weg overgebracht. De operatie wordt bekostigd door het Brits-Amerikaanse diamantconcern De Beers Group. In een verklaring zegt het bedrijf dat olifanten heel sociale dieren zijn en dat bij de verhuizing alles wordt gedaan om de complexe verhoudingen binnen de kudde te bewaren.

De eerste lichting dieren krijgt een onderkomen in het Zinave Nationale Park in Mozambique. Dat werd in 1960 gesticht maar had erg te lijden onder de jarenlange burgeroorlog in het land. In het 400.000 hectare metende park zijn nog maar 60 olifanten over. De dieren werden vaak gedood tijdens de oorlog om van de opbrengst van ivoor wapens te kopen.

Na de oorlog ging het stropen door. Tussen 2009 en 2015 is het aantal dieren gehalveerd naar 10.000, zo blijkt uit tellingen van natuurorganisaties. In 2015 werd meer dan 1000 kilo ivoor in beslag genomen. Behalve het transport betaalt De Beers ook vijf jaar lang bescherming van de nieuwkomers tegen stropers.