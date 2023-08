Tweehonderd mensen in Nigeria gearresteerd voor vermeende homoseksualiteit

met video Zorgen in Afrika na fatale crash Wagnerbaas Prigozjin: gevolgen reiken verder dan Rusland en Oekraïne

Het neerstorten van het vliegtuig met de top van de Russische huurlingenorganisatie Wagner heeft niet alleen gevolgen voor Rusland en de oorlog in Oekraïne; met name in Afrika maakt men zich zorgen over de gevolgen. Vooral rond Niger lopen de spanningen op. Rusland blijft stoken om de invloed te vergroten op het Afrikaans continent en werkt hard aan een doorstart van het huurlingenleger.