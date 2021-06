Tweeduizend kinderen ontvoerd van Frans eiland: ‘We zijn decennialang doodgezwegen’

,,Ik was drie jaar oud. Ik werd samen met mijn drie zusjes en twee broertjes weggehaald bij onze ouders op La Réunion. Van de ene op de andere dag. We werden met z’n zessen op het vliegtuig naar Frankrijk gezet. Toen we aankwamen, werden we meteen van elkaar gescheiden. Ik was nog maar een peuter. In één keer was ik mijn ouders en al mijn broertjes en zusjes kwijt.’’



Valérie Andanson stopt even. Ze slikt. En ze praat verder.