Tweede novitsjok-slachtoffer buiten levensgevaar

,,Zijn toestand is niet meer kritiek. Deze is nog wel ernstig, maar stabiel", aldus Lorna Wilkinson, directeur van de verpleegafdeling van het ziekenhuis in een persbericht. Het ziekenhuis liet gisteren al weten dat de patiënt weer bij bewustzijn was gekomen. ,,Charlie Rowley heeft 's nachts vooruitgang geboekt", aldus Wilkinson. ,,Hij heeft nog wel een weg te gaan, maar de vooruitgang die we tot nu toe hebben gezien stemmen ons optimistisch." De lokale politie laat weten al kort contact gehad te hebben met de man en van plan te zijn om hem de komende dagen opnieuw te spreken.

Moordonderzoek

Coma

Skripal werd na ruim twee maanden in mei ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn dochter Joelia lag na de aanslag 20 dagen in coma, maar herstelde sneller dan haar vader. Zij kwam in april uit het ziekenhuis. In een interview lichtte Joelia daarna toe: ,,Ik werd wakker met het nieuws dat we beiden waren vergiftigd. We mogen van geluk spreken dat we nog leven. Ons herstel verliep langzaam en buitengewoon pijnlijk''.