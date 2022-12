Tweede demonstrant geëxecuteerd in Iran, wegens ‘oorlogvoering tegen God’

Iran heeft opnieuw een demonstrant geëxecuteerd. Het gaat om een man die was opgepakt tijdens de hevige protesten tegen het theocratische regime, die sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in het land woeden. Een maand na zijn arrestatie werd hij publiekelijk opgehangen.

Volgens Iran heeft de man, Majidreza Rahnavard, op 17 november twee leden van een paramilitaire militie doodgestoken en vier anderen verwond. Op staatstelevisie werden beelden vertoond die volgens de autoriteiten laten zien hoe Rahnavard een man doodsteekt en wegrent. Hij werd schuldig bevonden aan ‘moharebeh’, wat Farsi is voor ‘oorlogvoering tegen God’, melden staatsmedia.

De executie van Rahnavard volgde slechts een maand na zijn arrestatie. Vanochtend werd hij publiekelijk opgehangen in Mashhad, een stad in het noordoosten van het land. Volgens het Iraanse nieuwsagentschap Mizan is Rahnavard veroordeeld in de Revolutionaire Rechtbank van Mashad. Die tribunalen worden internationaal bekritiseerd omdat verdachten hun eigen advocaat niet kunnen kiezen, en het bewijs tegen hen niet mogen zien.

Tweede executie

Het is de tweede demonstrant die geëxecuteerd is vanwege vermeende misdaden tijdens de protesten. Vorige week donderdag werd voor het eerst iemand terechtgesteld die was aangehouden tijdens de demonstraties. Het ging volgens de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights om de 23-jarige Mohsen Shekar. Hij werd eind september gearresteerd in Teheran en was in hoger beroep gegaan tegen zijn doodvonnis. Dat werd afgewezen door het hooggerechtshof. Zijn executie leidde internationaal tot een storm van kritiek op het Iraanse regime.

Activisten waarschuwen dat ten minste twaalf mensen reeds tot de dood veroordeeld zijn in besloten zittingen. 488 mensen zijn gedood sinds het begin van de demonstraties half september, zegt Iran Human Rights. Nog eens 18.200 mensen zijn door de autoriteiten vastgezet.

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben dragen.

