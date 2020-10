Tweede debat Trump-Biden afgelast, Trump houdt vandaag evenement in Witte Huis

De commissie die belast is met de organisatie van het volgende verkiezingsdebat tussen de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden, op 15 oktober, heeft de bijeenkomst vrijdag (lokale tijd) geannuleerd. De mededeling komt nadat Trump ondanks bezorgdheid over zijn coronabesmetting weigert een virtueel debat te houden.

,,Elke kandidaat heeft nu alternatieve plannen voor die datum aangekondigd", zei de commissie in een verklaring. ,,Het is nu duidelijk dat er op 15 oktober geen debat zal zijn." Het laatste debat tussen beide presidentskandidaten vindt nu op 22 oktober plaats in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee.

Weggevaagd

De commissie had donderdag aangekondigd dat het debat van 15 oktober een virtuele aangelegenheid zou worden, omdat Trump positief had getest op het coronavirus, maar de president weigerde deel te nemen. Trump denkt dat hij niet meer besmettelijk is en Biden dus niet hoeft te vrezen dat hij geïnfecteerd zou kunnen raken door hem.

De president werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld. Hij is sinds maandagavond weer in het Witte Huis. Hij zei eerder zich fantastisch te voelen en sinds vrijdag geen medicijnen meer te nemen tegen het coronavirus. Het virus zou bij hem zijn "weggevaagd".

Lees verder onder de video waarin Trump vertelt medicijnenvrij te zijn.

Evenement

Trump houdt vandaag wel een publiek evenement in het Witte Huis. Hij spreekt een gezelschap toe vanaf een balkon, op afstand van de genodigden. Het is de eerste keer sinds Trump uit het ziekenhuis werd ontslagen dat er in het Witte Huis een evenement wordt gehouden.

De president had eerder gezegd te overwegen zaterdag een verkiezingsbijeenkomst te organiseren in Florida. Dat optreden vindt maandag plaats, meldt zijn campagneteam. Trump zal dan in Sanford in Florida spreken op een verkiezingsbijeenkomst.

Vragenuurtje

Trumps grote rivaal, Joe Biden, heeft besloten een vragenuurtje te houden op 15 oktober, op het tijdstip dat hij eigenlijk met Trump in debat zou gaan. De presidentskandidaat gaat rechtstreeks vragen van kiezers beantwoorden.

De Democrasten vinden dat een week later, op 22 oktober, meteen het laatste debat moet plaatsvinden, zoals het al tientallen jaren gebruikelijk is. Ze verwijten Trump grillig gedrag en benadrukken dat niet hij de data bepaalt, maar de organisatie.