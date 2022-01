Twee vrouwen in korte tijd op spoor geduwd: wat bezielt de daders?

Britten zijn klaar met Johnson: ‘Heeft geen idee wat er omgaat in hoofden van gewone mensen’

De schandalen rond Boris Johnson stapelen zich op. Na excuses voor een tuinfeestje in Downing Street tijdens de lockdown is er nu ophef over zijn medewerkers die in de ambtswoning afscheidsfeestjes vierden tijdens de rouw om prins Philip. Excuses tellen niet meer. De Britten keren hun premier massaal de rug toe.

14 januari