Twee VN-militairen omgekomen in Mali

Zwaarbewapende militanten in pick-uptrucks sloegen toe met raketwerpers en machinegeweren bij een basis van de VN in Ber, niet ver van Timboektoe. De VN-militairen liepen vervolgens in een hinderlaag, met vermoedelijk bermbommen, in Mopti toen ze de rebellen achtervolgden.



In Mali zijn onder meer Nederlandse VN-militairen zijn gelegerd. Het West-Afrikaanse land werd in 2012 overlopen door jihadisten. Die moesten daarna weer terrein prijsgeven, maar zijn nog niet definitief verslagen. De Verenigde Naties proberen met Minusma de veiligheid en de stabiliteit in het land te herstellen.