Twee Oekraïense soldaten trouwen bij checkpoint Kiev: ‘Je weet nooit wat je morgen gebeurt’

,,We besloten om in het huwelijk te treden omdat we in moeilijke tijden leven, en je nooit weet wat je morgen gebeurt. Daarom is het beter het sneller dan later te doen", zei bruidegom Valerii Filimonov tegen RTE Nieuws. Hij en zijn nu echtgenote Lesia Ivashchenko hebben samen al een dochter van 18 jaar.



,,We moeten in het moment leven", zei Ivashchenko. ,,Veel mensen zeggen dat, maar weinigen leven ook volgens deze regel. Om mentaal gezond te blijven moeten we in het moment leven, terwijl we hoop op beter houden. We moeten zo veel mogelijk uit het leven halen.”