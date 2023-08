Twee Nederlanders omgekomen door auto-ongeluk in Duitsland

DE BOSWACHTER Zoeken naar zwammen in het Sloveense bos

Ver weg in het bos klinkt de rauwe kreet van een raaf. Roerloos priemen de toppen van de sparren in de blauwe lucht. Vlakbij klinkt het vriendelijk gekabbel van een klein stroompje, maar diep beneden in het dal raast de rivier nog steeds met fors geweld stroomafwaarts.