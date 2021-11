Twee lichamen in opgeviste auto Antwerpse haven: slachtoffers zijn Nederlands stel

De twee lichamen in de auto die donderdagmiddag uit het Antwerpse Lobroekdok werd gevist , zijn geïdentificeerd. Het gaat om een Nederlandse man en vrouw uit Curaçao, bevestigt het Antwerpse parket. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Cleefio (55) en zijn echtgenote Eldrid (62) woonden al vele jaren in het Antwerpse stadsdeel Deurne. Cleefio zou zijn vrouw maandag hebben opgehaald van haar vrijwilligerswerk als schoonmaakster in Sint-Job-in-’t-Goor, zo'n 15 kilometer naar het noordoosten. In plaats van rechtstreeks naar huis te rijden, ging het naar de omgeving van het Antwerpse Sportpaleis, meer bepaald de Slachthuislaan. Wat er daarna precies gebeurde, is voorlopig nog een raadsel maar uiteindelijk belandden de twee met hun auto in het water van het Lobroekdok. Daar vond de politie hen gisteren terug.

Spanningen

In eerste instantie wilden parket en politie nog niet bevestigen dat de lichamen in de auto daadwerkelijk die van Cleefio en Eldrid waren. Nu zijn ze officieel geïdentificeerd. Ook werd er een eerste uitwendige schouwing op de lichamen uitgevoerd om uit te vissen wat de exacte doodsoorzaak is. Die schouwing bracht op dat vlak geen uitsluitsel. Het parket belastte een onderzoeksrechter met een gerechtelijk onderzoek, waarbij ook een inwendige autopsie zal worden uitgevoerd.

De familie van het Nederlandse stel blijft met veel vragen achter. ,,Cleefio was een ontzettend rustige man,” vertelde dochter Stacy (36) ons donderdag. ,,Waren ze misschien op een plek waar ze niet mochten zijn? Er waren wel al een tijdje spanningen tussen hen maar ze waren ondertussen al 38 jaar samen. De wrevel was niet erger dan die op een ander moment ook wel eens was geweest. En er kwam nooit geweld aan te pas.”

