Twee lichamen gevonden in Frankrijk, vermoedelijk van jong koppel: Leslie (22) en Kevin (21) waren al ruim drie maanden vermist

In Frankrijk hebben speurders afgelopen weekend twee lichamen teruggevonden in het westen van het land. Hoewel de autopsies nog moeten worden uitgevoerd, is het zo goed als zeker dat het om de 22-jarige Leslie Hoorelbeke en haar 21-jarige vriend Kevin Trompat gaat. Het jonge koppel was al meer dan drie maanden vermist. De politie arresteerde de afgelopen dagen drie verdachten. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou het om een afrekening in het kader van het drugsmilieu gaan.

Leslie Hoorelbeke en haar vriend Kevin Trompat hadden sinds de nacht van 25 op 26 november 2022 geen teken van leven meer gegeven. Vrijdag 25 november zou het jonge koppel logeren in het huis van een vriend, Tom Trouillet, in de gemeente Prahecq. ‘s Avonds bracht het koppel eerst een bezoek aan een andere vriend. Diezelfde nacht stuurde Leslie nog een bericht naar Tom Trouillet, maar de volgende dag kon er geen gsm-signaal meer van haar worden opgepikt. De laatste locatie die werd geregistreerd was de naburige gemeente Niort.

Op 8 december 2022 vonden speurders enkele persoonlijke bezittingen van het koppel in een kledingcontainer in de gemeente Puyravault. Het ging onder meer om een haarborstel van Leslie. Volgens nieuwszender BFM TV werden ook geweerpatronen in de container aangetroffen.

Afgelopen vrijdag vonden speurders ‘s middags het lichaam van Kevin terug in een veld in Puyravault. Zaterdagochtend vonden ze Leslie dood terug in een bos in de naburige gemeente Les Haies. De autopsies moeten de identiteit van de slachtoffers en de precieze doodsoorzaak nog bepalen. Onderzoekers gaan ook na of de plaatsen waar de lichamen zijn gevonden overeenkomen met de plaatsen delict.

Drie verdachten

De politie arresteerde de afgelopen weken drie verdachten in de zaak:

• Tom Trouillet (22): op 28 februari werd de 22-jarige Tom Trouillet opgepakt en aangeklaagd voor ontvoering. Trouillet was een gemeenschappelijke vriend van Leslie en Kevin. Het koppel logeerde al enkele dagen in zijn huis in Prahecq. Ook de nacht van 25 op 26 november zouden Leslie en Kevin er verblijven. Trouillet verklaarde dat hij de avond van hun verdwijning op een technofeestje was. Maar zijn gsm-signalen tonen aan dat hij in Puyravault was, hetzelfde dorp waar de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers werden gevonden.

• Nathan Badji (22): vorige week woensdag, 1 maart, werd de 22-jarige Nathan Badji opgepakt. Nathan zou een kennis van Trouillet zijn en wordt beschuldigd van ontvoering en moord. Badji is afkomstig uit Puyravault. De twintiger woont samen met zijn ouders in een woning op enkele meters van de beruchte kledingcontainer. Hij is een bekende bij de politie en werd eerder al genoemd in een drugszaak. Volgens het gsm-onderzoek rinkelden de smartphones van Trouillet en Badji op dezelfde plaatsen en tijdstippen in de nacht dat Leslie en Kevin verdwenen.

• Enzo C. (23): afgelopen zaterdag 4 maart arresteerde de politie nog een derde verdachte, Enzo C. De 23-jarige man woont net zoals Badji in Puyravault en wordt eveneens beschuldigd van ontvoering en moord.

Door de getuigenissen en aanwijzingen van de drie mannen was de politie in staat om de lichamen van Leslie en Kevin afgelopen weekend te lokaliseren.

Drugsmilieu

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek zou de zaak gelinkt zijn aan het drugsmilieu. Karine Prat, de stiefmoeder van Kevin, heeft verklaard dat hij 10.000 euro cash op zak had op de avond dat hij en Leslie vermist raakten. Kevin zou hebben beweerd dat hij het geld nodig had om een tweedehands auto te kopen.

Ook verdachte Tom Trouillet had het tijdens zijn ondervraging over een discussie rond de verkoop van drugs.

