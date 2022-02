Twee jonge skiërs uit Nederland gestorven door lawine in Frankrijk: ‘Off-piste skiën is Russische roulette’

De jongeren waren 20 en 21 jaar. De twee slachtoffers waren de zuidelijke helling van de Col de Bellard afgegaan, die de badplaats Saint-Colomban-des-Villards met die van Toussuire verbindt. De lawine ontstond kort voor 13.00 uur in een van deze smalle gangen.

Harde wind

De laatste sneeuwval en de harde wind vandaag zouden de oorzaak kunnen zijn van dit drama, melden Franse media. Een pak sneeuw zou zijn losgeraakt en de twee Nederlanders, van wie één op een snowboard, over bijna 250 meter hebben meegesleept.

Veel spoorzoekers en ook lokale politie waren op zoek. Ze konden de twee slachtoffers vinden dankzij de speurhond en een lawinesonde. Ze werden ter plaatse gemedicaliseerd en naar het CHU Grenoble-Alpes vervoerd, waar ze allebei dood werden verklaard.

Russisch roulette

Nederlanders die zonder enige ervaring of voorbereiding buiten de bewaakte piste skiën of snowboarden, spelen volgens de Nederlandse Ski Vereniging met hun leven. ,,Het is dan net Russische roulette”, zegt directeur Arjen de Graaf. ,,Off-piste skiën is te vergelijken met zwemmen in zee: je moet weten waar je mee bezig bent. Wie dat niet weet, loopt grote risico's.”

Buiten de bewaakte piste skiën wordt echter niet afgeraden. ,,Als je bakken met ervaring hebt of op pad gaat met een berggids, dan is het een waanzinnige sport, een geweldige ervaring”, aldus De Graaf.

Het overlijden van de twee jonge Nederlanders vindt De Graaf ‘bijzonder triest’. ,,Dit bevestigt maar weer eens dat je buiten de piste altijd op je hoede moet zijn. Ga voorbereid op pad, is ons advies. Op die manier minimaliseer je het risico op een incident.”

Ongewoon veel lawines

Afgelopen weekend was het raak in een ander deel van de Alpen, in het Oostenrijkse Tirol. Daar vielen in korte tijd zeker acht doden door lawines. Media spraken over een zwarte dag voor de regio. Een grote hulpactie kwam op gang, maar reddingsploegen waren te laat om de slachtoffers te redden. Het ging om onder meer vier Zweedse skiërs en hun Oostenrijkse gids, melden Oostenrijkse media over het drama in Spiss. Ook dat gebeurde buiten de beveiligde skipistes.

Volgens Oostenrijkse media waren er in Tirol ongewoon veel lawines. De autoriteiten telden er sinds donderdag bijna zestig, te wijten aan de verse sneeuw. De lawinewaarschuwingsdienst benadrukt dat je alleen met zeer veel ervaring het lawinegevaar kunt beoordelen.

Als gekken graven

Ook op andere plaatsen ging het afgelopen weekend mis. De Belgische omroep VRT bericht over vier Vlaamse vrienden die vrijdag tijdens hun vakantie in Sölden hielpen bij de redding van vijf bedolven skiërs. De Vlamingen arriveerden minuten na de lawine en begonnen te graven in de sneeuw. ,,Het ging om een berg sneeuw van wel 8 meter hoog. We waren blij dat we ontsnapt waren. Maar snel daarna zagen we mensen rond ons panikeren. Toen beseften we dat er mensen onder de sneeuw lagen”, zegt een van de Vlamingen tegen de VRT. ,,We zijn meteen als gekken beginnen te graven. Enkele andere skiërs hadden speciale schoppen bij die we konden gebruiken.”

Even later arriveerden de hulpdiensten en konden de skiërs uit de sneeuw worden gehaald. ,,Het waren volgens ons allemaal Duitsers. Ze zeiden dat ze geen pijn leden maar het wel extreem koud hadden.”

Ook in Kaltenbach, Lermoos en Ischgl werden skiërs en snowboarders verrast door schuivende sneeuwmassa’s. Een aantal betrokkenen liep verwondingen op.

